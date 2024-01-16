+18'lik partiler düzenlenen Fergio House'a giriş ücreti ortaya çıktı

Operasyonda, çok sayıda maske ele geçirildi ve swinger partileriyle bilinen gruba karşı gerçekleştirilen bu operasyonda ikiz kardeşler S.G ve F.G. da yakalandı. S.G.'nin uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşiyle birlikte İstanbul'da bir mimarlık ofisi açtığı ortaya çıktı.