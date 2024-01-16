+18'lik partiler düzenlenen Fergio House'a giriş ücreti ortaya çıktı
Fergio House adını verdikleri malikanede cinsel içerikli yayınlar yapan ve partiler düzenleyen 19 kişi, gözaltına alınmıştı. Taksim Meydanı'nda dolar saçtıkları görüntülerle de gündeme gelen grupla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
İstanbul'da, ‘Fergio House’ adını verdikleri bir malikanede düzenlenen müstehcen partilerle gündeme gelen çete, İstanbul polisinin gerçekleştirdiği Kafes-26 operasyonuyla çökertildi.
Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli yayınlar ve özel malikânelerde düzenlenen partilerle tanınan 19 kişi, gözaltına alındı. Partiye katılım biletlerinin 30 ile 300 bin TL arasında satıldığı belirtildi.
Operasyonda, çok sayıda maske ele geçirildi ve swinger partileriyle bilinen gruba karşı gerçekleştirilen bu operasyonda ikiz kardeşler S.G ve F.G. da yakalandı. S.G.'nin uzman çavuşluktan ayrıldıktan sonra ikiz kardeşiyle birlikte İstanbul'da bir mimarlık ofisi açtığı ortaya çıktı.
Ancak, F.G.'nin üzerinde bulunan icra dosyaları nedeniyle şirketin, daha temiz bir sicile sahip olan S.G.'nin adına açıldığı belirtildi.