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19 Mayıs coşkusu: Uçurtma uçurarak kutlandı

Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler 19 Mayıs coşkusunu dağların arasında uçurtma uçurarak kutlandı.

19 Mayıs coşkusu: Uçurtma uçurarak kutlandı - Resim: 1

Başkale Kaymakanlığının desteğiyle ilçeye 40 kilometre mesafedeki Oğulveren Ortaokulu`nun düzenlediği etkinlikte bir araya gelen onlarca öğrenci, askerlerin de yardımıyla yaptıkları uçurtmalarını gönüllerince uçurarak eğlendi.

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19 Mayıs coşkusu: Uçurtma uçurarak kutlandı - Resim: 2

Etkinliğe annesinin ve öğretmenlerinin desteği ile katılan okulun engelli öğrencisi, 12 yaşındaki Gökhan Demirhan, kendisine yardım eden askerler eşliğinde büyük mutluluk yaşadı.

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19 Mayıs coşkusu: Uçurtma uçurarak kutlandı - Resim: 3
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19 Mayıs coşkusu: Uçurtma uçurarak kutlandı - Resim: 4
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