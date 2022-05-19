19 Mayıs coşkusu: Uçurtma uçurarak kutlandı
Van'ın Başkale ilçesinde öğrenciler 19 Mayıs coşkusunu dağların arasında uçurtma uçurarak kutlandı.
Başkale Kaymakanlığının desteğiyle ilçeye 40 kilometre mesafedeki Oğulveren Ortaokulu`nun düzenlediği etkinlikte bir araya gelen onlarca öğrenci, askerlerin de yardımıyla yaptıkları uçurtmalarını gönüllerince uçurarak eğlendi.
1 / 18
Etkinliğe annesinin ve öğretmenlerinin desteği ile katılan okulun engelli öğrencisi, 12 yaşındaki Gökhan Demirhan, kendisine yardım eden askerler eşliğinde büyük mutluluk yaşadı.
2 / 18
3 / 18
4 / 18