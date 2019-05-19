19 Mayıs töreninde liderlerden birlik pozu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, kentte görkemli törenlerle kutlanıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalarda Atatürk ve silah arkadaşlarını temsilen Tütün İskelesi’nden karaya Türk bayrağı çıkarıldı.

