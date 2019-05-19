19 Mayıs töreninde liderlerden birlik pozu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100. yılı kapsamında Samsun'da düzenlenen resmi törene devletin zirvesi katıldı. Liderler törenin sonunda birlik pozu verdi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için silah arkadaşıyla birlikte Bandırma Vapuru'yla 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasının 100'üncü yıl dönümü, kentte görkemli törenlerle kutlanıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarıyla birlikte düzenlenen etkinliklere Samsunlular yoğun ilgi gösterdi. Kutlamalarda Atatürk ve silah arkadaşlarını temsilen Tütün İskelesi’nden karaya Türk bayrağı çıkarıldı.
Gün boyu çeşitli etkinliklerle sürecek kutlama törenlerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile kabine üyeleri de katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tütün İskelesi’nde halka hitap etti.