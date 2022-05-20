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  4. 19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden kız sporcuya tokat

19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden kız sporcuya tokat

Diyarbakır'daki tekvando seçmelerinde bir antrenörün müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza tokat attığı anlar kameraya yansıdı.

19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden kız sporcuya tokat - Resim: 1

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın kutlandığı dün, Kayapınar ilçesindeki bir salonda Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmeleri yapıldı. 

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19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden kız sporcuya tokat - Resim: 2

Seçmelere katılan kız sporcu, rakibine yenilip elendi. Antrenör O.B., kazanan rakip sporcuyu tebrik etti, ardından da seyircilerin gözü önünde elenen sporcusuna tokat attı. 

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19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden kız sporcuya tokat - Resim: 3

Geriye doğru savrulan genç kız hiçbir şey yapmadan beklerken, O.B. de minderi terk etti. 

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19 Mayıs'ta skandal olay: Antrenörden kız sporcuya tokat - Resim: 4

O anlar bir seyircinin cep telefonu kamerasına yansıdı. 

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