19 yaşında olmasına rağmen hastalığı nedeniyle küçük bir kız gibi görünüyor
Hindistan Nagpur'da yaşayan 19 yaşındaki Aboli Jarit, doğarken yaşadığı bir sendrom sebebiyle 5 yaşındaki çocuk gibi küçük görünüyor.
Bebekken, böbrek yetmezliği olarak da bilinen ve kemiklerin deformitesini ve kronik böbrek hastalığını birleştiren bir sendrom teşhisi konulan Aboli Jarit 19 yaşında olmasına rağmen hastalığı sebebiyle küçük bir kız çocuğu gibi görünüyor.
Ancak Aboli Jarit, bodur büyümesinin bir model olma hayallerini gerçekleştirme yolunda onu durdurmasına izin vermeyi reddediyor.
Mesanesiz doğduğu ve bodur büyümesi nedeniyle yürüyemediği için her gün bez takmak zorunda olan genç kız, insanlar tarafından sık sık acımasız yorumlara ve tacize maruz kalsa da bu hastalığa rağmen hayatta olduğu için ne kadar şanslı hissettiğini anlattı.
Hastalığının bir çözümü yok, tek başına dışarı çıkamıyor ve idrar kesesi olmadığı için geçirdiği ameliyatın ardından bez takmak zorunda.