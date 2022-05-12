19 yaşında olmasına rağmen hastalığı nedeniyle küçük bir kız gibi görünüyor

Mesanesiz doğduğu ve bodur büyümesi nedeniyle yürüyemediği için her gün bez takmak zorunda olan genç kız, insanlar tarafından sık sık acımasız yorumlara ve tacize maruz kalsa da bu hastalığa rağmen hayatta olduğu için ne kadar şanslı hissettiğini anlattı.