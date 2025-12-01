19 yıl önceki domuz bağlı çifte cinayet aydınlatıldı: ''Abi ben unuttum, siz unatmadınız''
İstanbul Sarıyer'de 2006 yılında bir iş yerinde çıkan yangının ardından domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan Y.D. ile bıçaklandıktan sonra koli bandıyla sarılan H.E. adlı kadının öldürülmesine ilişkin olay 19 yıl sonra aydınlatıldı. Çifte cinayetle ilgili 4 şüpheli yakalanırken, şüphelilerden birinin polis ifadesinde ''Abi ben unuttum, siz unutmadınız'' dediği öğrenildi.
Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde, 17 Aralık 2006’da bir iş yerinde çıkan yangının ardından içeride iki ceset bulundu. Yapılan incelemelerde, tabelacılık yapan Y.D.’nin (40) boğularak öldürüldüğü ve domuz bağı şeklinde bağlanarak yakıldığı belirlendi. Alt katta bulunan diğer cesedin ise H.E.’ye (23) ait olduğu ve 57 bıçak darbesiyle öldürüldükten sonra koli bandıyla sarılarak ateşe verildiği tespit edildi.
DOSYA O TARİHTE FAİLİ MEÇHUL OLARAK KALMIŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından o tarihte yapılan araştırmada şüphelilerle ilgili herhangi bir ipucuna ulaşılmadı. Cesetlerin domuz bağı ile bağlanması nedeniyle olayın yasa dışı örgütler tarafından yapıldığı değerlendirildi. Ancak dosya bu tarihe kadar faili meçhul olarak kaldı.
EMNİYET MÜDÜRÜNÜN TALİMATIYLA DOSYA TEKRAR AÇILDI
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın geçmişte faili meçhul olarak kalan dosyaların çözülmesi talimatının ardından Cinayet Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip olayla ilgili titiz bir çalışma yürüttü.
BANTTAKİ PARMAK İZİNDEN TESPİT EDİLDİ
O tarihte öldürülen Y.D.'nin yanmış cesedinin ayak kısmına sarılan ve alevlerden etkilenmeyen koli bandı üzerinde bulunan parmak izi, gelişen teknoloji sayesinde tekrar incelendi. Yapılan çalışmalarda parmak izinin R.Ş.(40)'ye ait olduğu ortaya çıktı. Bu gelişme üzerine polis, R.Ş.'yi takibe aldı. O tarihte askerliğini İzmir'de yaptığı tespit edilen R.Ş.'nin olaydan birkaç gün önce teskere aldığı belirlenirken kullandığı cep telefonu numarası da tespit edildi. Bu numaranın HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu polis olay karışan C.G.(41) ve İran uyruklu M.F.(57)'nin isimlerine ulaştı.
SAĞLIK İÇİN TOPLANAN PARA YÜZÜNDEN HUSUMETLERİ VARMIŞ
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu M. F.'nin bir süre Y.D.'nin yanında çalıştığını ve hastalığı nedeniyle Y.D. tarafından toplanan yardım paralarının kendisine verilmemesi üzerine aralarında husumet oluştuğu öğrenildi.
GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİ 'ABİ BEN UNUTTUM SİZ UNUTMADINIZ' DEDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla şüpheliler R.Ş., C.G. ve M. F.'nin aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden R. Ş.'nin kendisini yakalayan polislere "Abi ben unuttum, siz nasıl unutmadınız" dediği öğrenildi.