1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son durum böyle görüntülendi

Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.