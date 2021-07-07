1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında son durum böyle görüntülendi
Köprünün 2 kule arasındaki orta açıklığına ilk mega tabliye blokunun montajı için ise son hazırlıklar yapılıyor.
Köprünün 2 kule arasındaki orta açıklığına ilk mega tabliye blokunun montajı için ise son hazırlıklar yapılıyor. Gemiyle getirilecek mega tabliye blokunun montajı, vinç ile yukarı kaldırılarak yapılacak. 8 ay sonra hizmete açılması planlanan köprü ile Çanakkale Boğazı, 6 dakikada geçilebilecek.
Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4 yılı aşkın sürede büyük oranda tamamlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, 8 ay sonra, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de hizmete açılacak.
Ana halatların montajının tamamlandığı köprüde artık araçların geçeceği yolu oluşturacak tabliye bloklarının montajına geçildi. Lapseki yakasında bulunan 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğü ile Gelibolu yakasında bulunan 365 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ise ilk tabliye bloklarının montajı geçen günlerde yapıldı. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Çanakkale Köprüsü'nün yolunu oluşturacak, her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki mega tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montajına başlandı. Cumhuriyetin kuruluşunun 100'üncü yılını simgeleyen köprünün 2 kule arasındaki 2023 metre uzunluğa sahip orta açıklığına ilk mega tabliye blokunun montajı için son hazırlıklar yapılıyor.