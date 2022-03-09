1915 Çanakkale Köprüsü ışıl ışıl görüntüsüyle göz kamaştırdı

Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hizmete açılması için geri sayım başladı. 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temelini attığı boğaz köprüsü 18 Mart 2022 tarihinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla açılacak. Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edilen köprü, bölgenin çehresini güzelleştirdi. İlk olarak kedi yolu aydınlatmaları daha sonrasında ise asfalt çalışmalarındaki genel aydınlatmaların tamamlanmasıyla geceyi aydınlatan ışıklandırmalar estetik bir görünüm sağlıyor.

Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021’de başlamıştı. 12 Aralık 2021’de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Asya ve Avrupa’daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirilmişti.