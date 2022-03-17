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  4. 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış!

1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış!

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu ile Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, yarın açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yarıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış! - Resim: 1

Sofuoğlu, Kawasaki tarafından "fabrikasyon yapılan dünyanın en hızlı motosikleti" HR2`ye binerken, Toprak ise Ferrari tarafından şu ana kadar yapılmış en hızlı araba SF90`ın direksiyonu başına geçti.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış! - Resim: 2

Hazırlıklarını yapan ve Türk bayrağıyla start verilmesinin ardından köprüyü geçen ikili, "Ecdada Saygı" ve "Geleceğe Armağan" mesajıyla birlik vurgusu yaptı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış! - Resim: 3

Sofuoğlu, Ferrari SF90 ile Kawasaki HR2`nin 1915 Çanakkale Köprüsü`nde yarışmasının hayallerinden biri olduğunu söyledi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen yarış! - Resim: 4

Sofuoğlu, Kawasaki H2R model motosikletle Osmangazi Köprüsü`nde saate 400 kilometreyle en yüksek hıza ulaştığını anımsatan ,

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