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  3. 20 Ağustos 2020 16:04

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk tabliye yerleştirildi

1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayakları tamamlandıktan sonra haziran ayında, Lapseki yakasında 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk tabliye yerleştirildi

Çanakkale Boğazı’nda, Gelibolu’nun Sütlüce ve Lapseki’nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk tabliye yerleştirildi

Köprünün deniz içinde yer alan 318 metre yüksekliğindeki iki ayağı, mayıs ayında tamamlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk tabliye yerleştirildi

Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk tabliye yerleştirildi

’Çanakkale Boğazı’nın gerdanlığı’ olacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalara, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara verilmeden devam ediliyor.

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