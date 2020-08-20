1915 Çanakkale Köprüsü'nde ilk tabliye yerleştirildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik ayakları tamamlandıktan sonra haziran ayında, Lapseki yakasında 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu.
Çanakkale Boğazı’nda, Gelibolu’nun Sütlüce ve Lapseki’nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü’nün temeli, 18 Mart 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı.
Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telekonferans ile katıldığı törenle gerçekleştirildi.