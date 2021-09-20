1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün

DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin 100'üncü yılını temsilen 2023 metre olarak tasarlandı. Köprünün toplam uzunluğu 4608 metre olacak. Orta açıklığı 2023 metre, yan açıklıkları ise 770 metre olarak dizayn edildi. Köprü 2x3 şerit olarak hizmet verecek.