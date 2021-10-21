1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından bir dev geçti

Lapseki Suluca açıklarında bekletilen 'Albatross' isimli ağır yük gemisinin üzerinde 124 metre yükseklikte olan üç ayağı bulunan Panama bayraklı 'Aras Driller' isimli platform denize indirildi. Ayakları 57 metre derinliğe batırılan ve 4 gündür Suluca açıklarında bekletilen platform, gemiden indirilerek Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun tarafından çekilerek en yüksek noktası 83 metre olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün altından geçirildi.