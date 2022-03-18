1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti de, verilen geçiş garantisi de belli oldu

Karaismailoğlu, “Hakikaten Türkiye tarihine, dünya tarihine geçecek yarın çok önemli bir açılış var. 1915 Çanakkale Köprüsü, çok heyecanlıyız. Hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitiren dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip 1915 Çanakkale Köprüsü’nü yarın saat 16.00 itibarıyla hizmete açacağız. Bu açılış Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle olacak” dedi.