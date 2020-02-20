1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yarısı tamamlandı
18 Mart 2017'de yapımına başlanan 1915 Çanakkale Köprüsü için Avrupa ve Anadolu yakalarında deniz içi ve kara çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Tamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kırmızı beyaz ayaklarının inşasının yüzde 56,3'ü tamamlandı.
Deniz içi çalışmaların ardından su üstünde ve kara bağlantı noktalarında önemli aşama kaydedildi. Sütlüce ve Şekerkaya şantiyelerinde, köprü ayaklarına vinç yardımıyla bağ kirişi montajlarının yapılmasının ardından kule blokları üst üste konulmaya devam ediyor.
Deniz içindeki blokların yerleştirilmesiyle köprünün ayakları yükselerek Türk bayrağını simgeleyen kırmızı beyaz renkleri açıkça görülmeye başlanırken 18'incisinin yerleştirilmesiyle 32 blokluk kısmın yüzde 56,3'ü tamamlanmış oldu.
Viyadüklerin yerleştirileceği tabliyelerin imalatı ise sürüyor. Tabliyelerin sevki itme-sürtme metodu ile gerçekleştirilecek.
Köprünün Avrupa yakasında 680 metre, Asya yakasında da 365 metre viyadük girişi bulunacak.
Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara kavşağı ile Umurbey beldesi arasındaki 83,4 kilometrelik kesimde toprak ve sanat yapıları işleri devam ederken, bugüne kadar 11 alt geçit ile 83 menfezin yapımı tamamlandı. 11 alt geçit, 17 üst geçit, 4 köprü, 31 kutu menfez, 4 kavşak, 3 otoyol hizmet tesisi ve otoyol bünyesinde yer alan 1 betonarme viyadüğün inşa çalışmaları ise sürüyor.
24 SAAT TAM VARDİYA
Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 76 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 153, yüklenici bünyesinde 4 bin 538 olmak üzere genel toplamda 649'u mühendis toplam 4 bin 767 personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.
Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.