1915 Çanakkale Köprüsü'nün kulelerinin yarısı tamamlandı

24 SAAT TAM VARDİYA



Projede, Karayolları Genel Müdürlüğüne bağlı 76 personelin yanı sıra müşavir teşkilatında 153, yüklenici bünyesinde 4 bin 538 olmak üzere genel toplamda 649'u mühendis toplam 4 bin 767 personel ve 895 iş makinesi 24 saat vardiya usulüyle görev yapıyor.



Hizmete açıldığında uluslararası bir koridorun da tamamlayıcısı olacak 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrupa'dan gelip Türkiye'nin dört bir yanına gidecek sürücü ve yolcular tarafından da yoğun olarak kullanılacak.