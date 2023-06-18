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  4. 1954'te keşfedilmişti! Atatürk silüeti yeniden ortaya çıktı

1954'te keşfedilmişti! Atatürk silüeti yeniden ortaya çıktı

Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.

1954'te keşfedilmişti! Atatürk silüeti yeniden ortaya çıktı - Resim: 1

Her yıl 15 Haziran -15 Temmuz tarihleri arasında 17.55-18.10 saatleri arasında ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk silueti, güneşli hava ile birlikte görülmeye başlandı.

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1954'te keşfedilmişti! Atatürk silüeti yeniden ortaya çıktı - Resim: 2

Son zamanlarda yağışlı havalar yerini açık ve güneşli günlere bırakınca, Atatürk silüetini izlemek için vatandaşlar da araçlarıyla bölgeye geldi.

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1954'te keşfedilmişti! Atatürk silüeti yeniden ortaya çıktı - Resim: 3

Dakikalar öncesinden bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak, bol bol fotoğraf ve video çekti.

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1954'te keşfedilmişti! Atatürk silüeti yeniden ortaya çıktı - Resim: 4

Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl yağışlı ve kapalı havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla silüetin görülmeye başlandığını söyledi.

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