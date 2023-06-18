1954'te keşfedilmişti! Atatürk silüeti yeniden ortaya çıktı
Ardahan'ın Damal ilçesinde Karadağ sırtlarına yansıyan Mustafa Kemal Atatürk silüeti, bu yıl da görülmeye başlandı.
Her yıl 15 Haziran -15 Temmuz tarihleri arasında 17.55-18.10 saatleri arasında ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk silueti, güneşli hava ile birlikte görülmeye başlandı.
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Son zamanlarda yağışlı havalar yerini açık ve güneşli günlere bırakınca, Atatürk silüetini izlemek için vatandaşlar da araçlarıyla bölgeye geldi.
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Dakikalar öncesinden bölgeye gelip silüetin oluşmasını bekleyenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkarak, bol bol fotoğraf ve video çekti.
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Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl yağışlı ve kapalı havanın yerini güneşli havaya bırakmasıyla silüetin görülmeye başlandığını söyledi.
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