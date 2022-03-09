1987 kışında İstanbul'da ne oldu ?
Günlerdir Meteoroloji, İBB, İstanbul Valiliği ve AKOM tarafından yapılan "1987 kışı İstanbul'a geri geliyor" uyarıları sonrasında hatırlamayanlar, hatırlayanlara 1987 kışını sorup durdu. İşte arşivlerden çıkan 1987 kışının donduran fotoğrafları...
1987 Mart ayında İstanbul kara hazırlıksız bir şekilde yakalandı.
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4 Mart sabahı uyanan İstanbullular şiddetli bir tipi ve yarım metreye yaklaşmış olan karla karşılaştı.
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Sabah okullarına ulaşabilen öğrenciler, İstanbul Valiliği'nin tatil kararının ardından bu kez evlerine ulaşmak için çaba harcadı
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Dönemin valisi Nevzat Ayaz, gerekli ihtiyaçları karşılayan özel kuruluşlar haricindeki işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmamasını talep etti.
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