2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...

"İLK ETAPTA 500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET VERİLECEK" Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüzyüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Diğer okullanrla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodofone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız."