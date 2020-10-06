2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim...
üz yüze eğitim, tüm sınıflar için ne zaman başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin yüz yüze eğitimin detayları açıklandı.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ilkokul 1. sınıfların yanı sıra 2. 3. ve 4. sınıflar ile ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallarla yüz yüze eğitime geçileceğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "12 Ekim Pazartesi, tüm ilkokulları, köy okullarını, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocuklarımızın okullarını açıyoruz" ifadelerini kullandı.
"İLK ETAPTA 500 BİN ÖĞRENCİMİZE TABLET VERİLECEK" Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Ayrıca özel okullar, il hıfzıssıha kurulların uygun bulduğu köy okullarında yüzyüze eğitim yapılması öngörülmüştür. Diğer okullanrla ilgili kararları vereceğiz. Öğrencilerimizden ricamız temizlik, maske, mesafe kurallarına sıkı bir şekilde riayet etmeleridir. Milli Eğitim Bakanlığımız uzaktan eğitim için bilgisayar temini için çalışıyor. İlk etapta 500 bin öğrencimize tablet vermek için çalışmaları başlattık. Ülkemizin internet altyapısının da bu ihtiyaca uygun seviyeye çıkarmak için Ulaştırma Bakanlığımız yürütüyor. Türk Telekom, Turkcell, Vodofone'la yürütmeyle hızla mesafe alacağız."
MESLEK LİSELERİNDE UYGULAMALI DERSLER YÜZ YÜZE BAŞLADI Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinde alan ve dal derslerin uygulama kazanımları, bugünden itibaren yüz yüze eğitimle verilmeye başlandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitimle başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılında bugün itibarıyla meslek liseleri için yeni bir uygulama hayata geçirildi. Bugünden itibaren mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liselerinin "meslek.eba.gov.tr" adresinde yayımlanan alan ve dal derslerine ait uygulama kazanımları, tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitimle verilecek.