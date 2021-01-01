2. Abdülhamid zamanında hazırlanan köşk görenleri büyülüyor

Köşkün deniz ve kara tarafına ise birçok kapı konuldu. Dışta ve ortada hafif eğimli bir çatı ile iki yandaki kubbeleriyle simetrik bir kuruluşa sahip olan köşk, içte de giriş mekanı, salon ve oda olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Ara geçişlerin çift kanatlı kapılar ile sağlandığı köşkte, Hereke dokuması halılar ile ipekli döşemelik ve perdelikler kullanıldı.