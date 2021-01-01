2. Abdülhamid zamanında hazırlanan köşk görenleri büyülüyor
Körfez ilçesine bağlı Hereke bölgesinde 1843 yılında kurulan Hereke Fabrikası, yeni yapılan sarayların döşemelik ve perdelik ihtiyacını karşılamak üzere Hereke Fabrika-i Hümayunu adıyla 1845'de üretime geçti. Hereke Fabrikası, kuruluşundan yaklaşık yarım asır sonra, yüz adet yeni tezgahla halı üretimine başladı.
Körfez ilçesine bağlı Hereke bölgesinde 1843 yılında kurulan Hereke Fabrikası, yeni yapılan sarayların döşemelik ve perdelik ihtiyacını karşılamak üzere Hereke Fabrika-i Hümayunu adıyla 1845'de üretime geçti. Hereke Fabrikası, kuruluşundan yaklaşık yarım asır sonra, yüz adet yeni tezgahla halı üretimine başladı.
34. Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid'in himayesinde üretimine devam eden fabrika, uluslararası ödüllere de layık görüldü. Ünü Avrupa'ya yayılan Hereke Fabrika-ı Hümayunu görmek isteyen yabancı misafirler için ise bir köşk inşa edildi.
ÜÇ HAFTADA HAZIRLANAN KÖŞK, ALMAN İMPARATORUNU AĞIRLADI 1894 yılında Yıldız Sarayı marangoz atölyelerinde üç haftada hazırlanan ve bir günde bugünkü yerine konulan köşk, Alman İmparatoru Kaiser 2. Wilhelm ve eşi Augusta Victoria'yı ağırladı. İsmini, Kaiser 2. Wilhelm'dan alan ihtişamlı köşk, tekne yapımı tekniği ile metal çivi kullanılmadan ahşap konstrüksiyonla oluşturuldu.
Köşkün deniz ve kara tarafına ise birçok kapı konuldu. Dışta ve ortada hafif eğimli bir çatı ile iki yandaki kubbeleriyle simetrik bir kuruluşa sahip olan köşk, içte de giriş mekanı, salon ve oda olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Ara geçişlerin çift kanatlı kapılar ile sağlandığı köşkte, Hereke dokuması halılar ile ipekli döşemelik ve perdelikler kullanıldı.