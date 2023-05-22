2 ayda inşa edilen Defne Hastanesi ilk günden doldu

24 Mart'ta temeli atılan ve 2 ay gibi kısa sürede tamamlanan Defne Devlet Hastanesi'ni dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ziyaret etti. Hastane bugün ise hasta kabulüne başladı. Hataylıların yoğun ilgi gösterdiği hastanede, zaman zaman yoğunluk yaşandığı görüldü. Vatandaşların ağırlıklı olarak çocuk bölümünü tercih ettiği görüldü. Hastaları girişte, "İnsanlık merhamet üzerine kuruludur" yazısı ile karşılayan hastane, buradaki danışma masasından ilgili branşlara yönlendirilmesi sağlanıyor. Görevliler ise başta kayıt olmak üzere hastaların tedavilerini kısa sürede tamamlayarak, hastaneden memnun şekilde ayrılmalarını sağladı. Hatay İl Sağlık Müdürü Tunga Barçın, hastanede incelemelerine devam edip, hastalarla yakından ilgilendiği görüldü. Hastanenin yapım sürecinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aktif görev almış, gece gündüz demeden incelemeler yapmıştı.