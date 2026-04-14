2 bin 504 yıl hapis cezası almıştı: Jet Fadıl yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Caprice Gold ve Caprice Maldivler projelerine ilişkin davada 601 kişiyi karşı ‘Tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı’ suçundan 2023 yılında 2 bin 504 yıl 2 ay hapis ve 12 milyon 20 bin TL adli para cezasına çarptırılan Fadıl Akgündüz’ün annesi Zekiye Akgündüz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 11 Nisan’da yaşamını yitirdi. Zekiye Akgündüz’ün cenazesi, işlemlerinin ardından defin edilmek üzere memleketi Siirt'te getirildi.