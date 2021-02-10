2 bin 700 yıllık tümülüsler iş makineleriyle talan edildi!

'TÜMÜLÜSLER BOŞ, ZARAR VERMEYİN'

İş makineleri ile yapılan kaçak kazıya ilk defa şahit olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, tümülüslerin Antik Çağ'da soyulduğunu, boş olan tümülüslere zarar vermemeleri hususunda definecilere çağrıda bulundu. 115 tümülüsten sadece 90'a yakınının kaldığını kaydeden Alhan, "Yazılı kaynaklarda bu tümülüslerin 6'ncı ve 7'nci yüzyılda hepsinin soyulduğu yazıyor. Arkamızda bulunan iki tepeden birinin Kral Alyattes'e, diğerinin ise kral Gyges'e ait olduğu sanılmaktadır. Ben buradan definecilere sesleniyorum; Ne olur şu doğal güzelliği bozmayın. Antik çağda soyulan bu tümülüslerin içerisinde hiçbir şey bırakılmadı. Böyle yaparsak, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan tümülüsler yok olacak, böylelikle turizm bölgemizi de kaybedeceğiz. Genelde üzerinde ağaç olmayan tepelerin kazma ve kürekle kazıldığını gördüm ama iş makinesi ile kazılana ilk defa şahit oldum. Ne olur bunları bozmayalım" diye konuştu. Alhan sözlerine şöyle devam etti: