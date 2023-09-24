2 bin kişi hastanelik oldu! Sarı kabus Türkiye'ye doğru geliyor!
İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle 2 bin 107 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre çöl tozları Türkiye'ye doğru geliyor....
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde 2 bin 107 kişi kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, konuya ilişkin bilgi verdi. Muhibbi, "Sistan-Beluçistan'ın kuzeyindeki Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum ve toz fırtınası nedeniyle son 5 günde 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu ve 136 kişi tedavi altında" dedi.
Toz aşınımının Türkiye'ye doğru yola çıktığı açıklanmıştı. Yapılan uyarıya göre en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceği, pazar günü Marmara ve Ege'ye de ulaşması beklendiği ifade edildi.
Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanları maskesiz dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.