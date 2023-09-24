  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. 2 bin kişi hastanelik oldu! Sarı kabus Türkiye'ye doğru geliyor!

2 bin kişi hastanelik oldu! Sarı kabus Türkiye'ye doğru geliyor!

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde etkisini gösteren kum fırtınası nedeniyle 2 bin 107 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi. Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre çöl tozları Türkiye'ye doğru geliyor....

2 bin kişi hastanelik oldu! Sarı kabus Türkiye'ye doğru geliyor! - Resim: 1

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde son 5 günde 2 bin 107 kişi kum ve toz fırtınasının neden olduğu çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurdu.

1 / 13
2 bin kişi hastanelik oldu! Sarı kabus Türkiye'ye doğru geliyor! - Resim: 2

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan-Beluçistan Acil Durum Başkanı Mecid Muhibbi, konuya ilişkin bilgi verdi. Muhibbi, "Sistan-Beluçistan'ın kuzeyindeki Zabul, Zehek, Hamun, Hirmend ve Nimruz kentlerinde kum ve toz fırtınası nedeniyle son 5 günde 2 bin 107 kişi hastanelere başvurdu ve 136 kişi tedavi altında" dedi.

2 / 13
2 bin kişi hastanelik oldu! Sarı kabus Türkiye'ye doğru geliyor! - Resim: 3

Toz aşınımının Türkiye'ye doğru yola çıktığı açıklanmıştı. Yapılan uyarıya göre en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceği, pazar günü Marmara ve Ege'ye de ulaşması beklendiği ifade edildi. 

3 / 13
2 bin kişi hastanelik oldu! Sarı kabus Türkiye'ye doğru geliyor! - Resim: 4

Uzmanlar kronik rahatsızlığı olanları maskesiz dışarı çıkılmaması konusunda uyardı.

4 / 13