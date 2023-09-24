2 bin kişi hastanelik oldu! Sarı kabus Türkiye'ye doğru geliyor!

Toz aşınımının Türkiye'ye doğru yola çıktığı açıklanmıştı. Yapılan uyarıya göre en fazla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görüleceği, pazar günü Marmara ve Ege'ye de ulaşması beklendiği ifade edildi.