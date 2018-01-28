2 bin kişi kuyruğa girdi !

Yarıyıl tatili için Uludağ'a çıktıklarını belirten vatandaşlar, "Uludağ güzel olduğu için sıra beklediğimiz uzun kuyruklar bize kendimizi kötü hissettirmiyor. Ne kadar sıra olursa olsun yine gideriz" diye konuştu.



