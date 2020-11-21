SON DAKİKA
KAFASI ÇORBA OLANLAR BURAYA! İŞTE SORU-CEVAP YENİ YASAKLAR!
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 21 Kasım 2020 12:10

2 çocuk babası kendisini astı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 çocuk babası Sami Y. (49), evinin bulunduğu apartmanın merdiven korkuluklarına kendisini iple asarak, yaşamına son verdi. Sami Y. hakkında, eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle yakalama kararı olduğu öğrenildi.

2 çocuk babası kendisini astı

Olay, Karaçay Mahallesi 34 Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen, 2 çocuk babası Sami Y., komşuları tarafından evinin olduğu binanın merdiven korkuluklarında iple asılı bulundu.

1/ 3
2 çocuk babası kendisini astı

İhbarla gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Sami Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sami Y.'nin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

2/ 3
2 çocuk babası kendisini astı

HAKKINDA YAKALAMA KARARI VARMIŞ
İntiharıyla ilgili soruşturma başlatılan Sami Y.'nin, bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı ve eski eşini tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

3/ 3
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM