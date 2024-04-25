2. el satış sitesi satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki değişimi açıkladı
Sahibinden tarafından hazırlanan endekse göre konut satışlarındaki reel fiyatlar martta düşüşünü 9. aya taşıdı.
"sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun mart ayı sonuçları paylaşıldı.
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının mart sonuçlarında reel satış fiyatlarındaki düşüşün 9 aydır devam ettiği bildirildi.
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Rapora göre, reel fiyatlardaki yıllık değişim oranı ülke genelinde yüzde eksi 14,1'e, İstanbul'da yüzde eksi 16,1'e, İzmir'de ise yüzde eksi 13,6'ya kadar geriledi.
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Cari fiyatlarda yıllık değişim oranı Şubat'a kıyasla ülke genelinde 2,2 puan azalarak yüzde 44,8 oldu.
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