2. el satış sitesi satılık ve kiralık konut fiyatlarındaki değişimi açıkladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" araştırmasının mart sonuçlarında reel satış fiyatlarındaki düşüşün 9 aydır devam ettiği bildirildi.