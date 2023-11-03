2. elde yeni dönem başladı; binlerce ilan kaldırıldı!
Gayrimenkul ve ikinci el araç ilanlarında kimlik doğrulama zorunluluğunun getirilmesinin ardından son 2 günde binlerce ilan sitelerden kaldırıldı.
Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılık ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak için yapılan düzenlemeyle 'Kimlik Doğrulama' zorunluluğu 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Buna göre ilan sitelerinde satış gerçekleştirmek isteyen kişiler ve emlak ofisleri e-devlet üzerinden kimlik veya yetki belgesi doğrulaması yapmak zorunda. Yapılan düzenlemeyle birlikte mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
‘MANİPÜLATİF İLANLARIN TAMAMI, SAHİBİ SIFATI İLE İLAN VEREN KİŞİLERDEN KAYNAKLANIYORDU’
Yeni düzenlemeyi değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, "Uzun süredir piyasada sahte ilan, kayıt dışı ilan, yanıltıcı ve dolandırıcılık amaçlı ilanlar, hatta bir bölgenin fiyatlarını yükseltmek için yapılan manipülatif ilanlarının tamamı, sahibi sıfatı ile ilan veren kişilerden kaynaklanıyordu. Kimlik ve mülkiyet belgesi ibraz etme koşulu olması icabet ettiğini biz uzun yıllardan bu yana zaten gündeme getirmiştik. Bakanlıkta bir yönetmelik değişikliğine gitti. Kişinin TC’si veya mülk sahibi olan kişinin TC’si, telefon numarası, kimlik bilgilerini devlete bildirmekle mükellefsin. Burada mükellefiyet ilan sitelerinde" diye konuştu.
‘SON 2 GÜNDE BİNLERCE İLAN SİTELERDEN KALDIRILDI’
Nizamettin Aşa, "Henüz sistem tam anlaşılmadı. Yani neyi kapsadığı tam olarak bilinmiyor. Bu işin 2 tane maddesi var. Birincisi, bireysel ilanlarda kişi mutlaka mülkiyet sahibi olduğunu kimlik doğrulama sistemi ile ispat etmeli. İkincisi de emlakçı yetki belgesi olmadan ilan veremeyecek. Bu şekilde bilmeli ve çalışmasını eksiği varsa tamamlamalı. 2 ay önce yayınlandı aslında, yeni değil. Ancak, 1 Kasım itibari ile yürürlüğe girdi. Sahte ilan, yanıltıcı ilan, kayıt dışı emlakçılık yapan kişilerin 'sahibiyim' diye verdiği ilanlar hepsi şuan da silinmeye başladı. Son 2 günde binlerce ilan sitelerden kaldırıldı" şeklinde konuştu.
‘TÜKETİCİLER İNTERNET ÜZERİNDEN ARAÇ ALIRKEN BİRÇOK DOLANDIRICILIKLA KARŞI KARŞIYA KALMAKTAYDI’
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel ise, “Tüketiciler internet üzerinden araç alırken; pert araç, kaparo dolandırıcılığı gibi birçok dolandırıcılıkla karşı karşıya kalmaktaydı. Bu kimlik doğrulama sistemiyle artık bunun önüne geçildi diyebiliriz. İnternette önüne gelen herkes birinci derece akrabası olmadığı sürece bu araçları burada teşhir etme kabiliyetinden de yoksun olacak. Bunların hepsi sektörümüz açısından olumlu düzenlemeler" ifadelerini kullandı.