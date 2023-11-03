2. elde yeni dönem başladı; binlerce ilan kaldırıldı!

Ticaret Bakanlığı tarafından gayrimenkul ve ikinci el araç satışlarında, sahte ilanlarla dolandırıcılık ve spekülatif fiyat artışlarına engel olmak için yapılan düzenlemeyle 'Kimlik Doğrulama' zorunluluğu 1 Kasım'da yürürlüğe girdi. Buna göre ilan sitelerinde satış gerçekleştirmek isteyen kişiler ve emlak ofisleri e-devlet üzerinden kimlik veya yetki belgesi doğrulaması yapmak zorunda. Yapılan düzenlemeyle birlikte mevzuata aykırı davrananlar hakkında her bir aykırılık için 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.