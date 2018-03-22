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  3. 22 Mart 2018 11:00

2 genci istihdam edenlere prim ve vergi desteği

2 genci istihdam edenlere prim ve vergi desteği

Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren istihdam ve sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin ajandasının ayrıntıları açıkladı.

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2 genci istihdam edenlere prim ve vergi desteği

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik edilen sektörlerde genel ücret skalasının asgari ücrette kalmasını istemediğini vurgulayarak, "İstihdam teşviklerini buna göre düzenledik. Ayrıca artık sadece prim, vergi değil ücret desteği de başlıyor" dedi. İşte bakanın açıklamaları:

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2 genci istihdam edenlere prim ve vergi desteği

BİR YILDA 1.5 MİLYON: Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız seferberlikle bir yılda 1.5 milyonluk istihdam yarattık. Bu başarıyı 2018'de "artı 2" istihdam hedefiyle daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Sahaya inmek için 6 bin 500 kişilik ekip oluşturduk. İşverenlerimize istihdam teşviklerinden nasıl yararlanacaklarını anlatacağız.

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2 genci istihdam edenlere prim ve vergi desteği

İŞKUR'DA YENİLEME: İŞKUR'un yüzünü genç bakışla yenileyeceğiz. Güvenceli esnek çalışma modellerimiz var. Eksik gün bildirimleriyle ilgili ispat zorunluluğu yerine beyan esaslı bir yapı getiriyoruz. Bugün İŞKUR 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştiren bir kurum oldu.

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