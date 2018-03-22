2 genci istihdam edenlere prim ve vergi desteği

İŞKUR'DA YENİLEME: İŞKUR'un yüzünü genç bakışla yenileyeceğiz. Güvenceli esnek çalışma modellerimiz var. Eksik gün bildirimleriyle ilgili ispat zorunluluğu yerine beyan esaslı bir yapı getiriyoruz. Bugün İŞKUR 1 milyon 57 bin kişiyi işe yerleştiren bir kurum oldu.