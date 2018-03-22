2 genci istihdam edenlere prim ve vergi desteği
Hükümet, milyonlarca vatandaşı ilgilendiren istihdam ve sosyal güvenlik alanında önemli adımlar atıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, hükümetin ajandasının ayrıntıları açıkladı.
Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvik edilen sektörlerde genel ücret skalasının asgari ücrette kalmasını istemediğini vurgulayarak, "İstihdam teşviklerini buna göre düzenledik. Ayrıca artık sadece prim, vergi değil ücret desteği de başlıyor" dedi. İşte bakanın açıklamaları:
BİR YILDA 1.5 MİLYON: Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız seferberlikle bir yılda 1.5 milyonluk istihdam yarattık. Bu başarıyı 2018'de "artı 2" istihdam hedefiyle daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Sahaya inmek için 6 bin 500 kişilik ekip oluşturduk. İşverenlerimize istihdam teşviklerinden nasıl yararlanacaklarını anlatacağız.