2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı
Şırnak'ta Goyan aşiretinin düğününe yaklaşık 5 bin kişinin katılırken, 2 gün 2 gece süren düğünde gelin ve damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.
Kaynak: DHA
Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk (24) ile Jiyan Altürk (22), dünyaevine girdi.
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Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.
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Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi.
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Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi.
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