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2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı

Şırnak'ta Goyan aşiretinin düğününe yaklaşık 5 bin kişinin katılırken, 2 gün 2 gece süren düğünde gelin ve damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.

Kaynak: DHA
2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı - Resim: 1

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Goyan aşiretine mensup Semih Altürk (24) ile Jiyan Altürk (22), dünyaevine girdi.

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2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı - Resim: 2

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı, 2 gün 2 gece süren düğünde gelinle damada 2 milyon liralık altın ve para takıldı.

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2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı - Resim: 3

Uludere ilçesinde yaşayan Goyan aşiretine mensup Semih ve Jiyan Altürk, 2 gün 2 gece süren düğünle evlendi.

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2 gün 2 gece süren aşiret düğününde gelin ve damada bir servet takıldı - Resim: 4

Yöresel kıyafetleriyle düğüne katılanların oluşturduğu halaylar zinciri, meşaleler ve kültürel öğeler dron ile havadan görüntülendi.

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