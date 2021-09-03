2 gün aç kaldılar, 10 kilo oğlağı 4 dakikada yediler
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen oğlak yeme yarışması için 2 gün aç kalan yarışmacılar, 10 kiloluk oğlağı 4 dakikada yedi.
Tekirdağ'da düzenlenen oğlak yeme yarışması ilginç görüntülere sahne oldu. 10 kiloluk oğlakların yendiği yarışmayı kazanan grup, yarışma öncesinde kendilerini 2 gün aç bıraktıklarını söylerken, mide antrenmanı yapan diğer bir grup ise yarışmayı sonuncu olarak tamamladı.
2 GÜN AÇ KALDILAR, 4 DAKİKADA YEDİLER
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç ilçeden olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı.
Oğlak yeme yarışmasının galibi olmak için yarışmacılardan bazıları yemek yemeyerek, midesini bu yarışma için 2 gün boş tuttu. Kimi yarışmacılarda yemek yiyebilmek için yarışmanın hemen öncesinde antrenman amaçlı yemek yediklerini ifade etti. Yarışma öncesinde 10 kilogramdan oluşan pişmiş oğlak eti, masalarda hazırlanarak, 3 gruptan oluşan yarışmacılar masaların başına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç ilçeden olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı.