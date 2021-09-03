2 gün aç kaldılar, 10 kilo oğlağı 4 dakikada yediler

2 GÜN AÇ KALDILAR, 4 DAKİKADA YEDİLER

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde açılan fuarda oğlak yemenin özendirilmesi için Tekirdağ Koyun ve Keçici Yetiştiricileri Birliği tarafından oğlak yeme yarışması düzenlendi. Yarışmaya üç ilçeden olmak üzere, her ekipten beşer kişi katıldı.