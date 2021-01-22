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  3. 22 Ocak 2021 16:45

2 günde 53 milyon izlendi: İşte Putin'in Sarayı

Geçtiğimiz günlerde Rusya'ya dönmesi sonrası gözaltına alınan Aleksey Navalny'in ekibi tarafından yayınlanan görüntüler 2 günde 53 milyondan fazla izlendi.

2 günde 53 milyon izlendi: İşte Putin'in Sarayı

Zehirlendikten sonra Almanya'ya tedaviye götürülen ve sonrasında Moskova'ya dönüşünde tutuklanan Rus muhalif Navalny'in ekibi olay bir video paylaştı.

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2 günde 53 milyon izlendi: İşte Putin'in Sarayı

Navalny'in gözaltı öncesi çektiği videoda Putin'in 1 milyar sterline mal olan ve "dünyadaki en büyük rüşvet" ile inşa edildiği öne sürülen sarayı yer alıyor.

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2 günde 53 milyon izlendi: İşte Putin'in Sarayı

Navalny'in ekibinin videodaki iddialarına göre binanın bahçesinin büyüklüğü Monaco'nun 39 katı.

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2 günde 53 milyon izlendi: İşte Putin'in Sarayı

Binanın Putin tarafından, petrol devlerine rüşvet olarak sipariş edildiğini öne süren Navalny ekibi, sarayda kumarhane, yer altı buz hokeyi sahası ve üzüm bağı olduğu öne sürdü.

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