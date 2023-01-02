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2 helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Avustralya'nın Gold Coast kentindeki Seaworld Tema Parkı yakınlarında 2 helikopterin çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

2 helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! - Resim: 1

Avustralya'nın gözde turizm merkezi Gold Coast'ta bulunan Seaworld Tema Parkı yakınlarındaki sahilde 2 helikopter çarpıştı.

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2 helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! - Resim: 2

Yerel saatle 14.00 sıralarında meydana gelen olayda 4 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. 

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2 helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! - Resim: 3

Queensland eyaleti ambulans servisi ile çok sayıda kurtarma ekibi olay yerine sevk edildi. 

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2 helikopter havada çarpıştı: Ölü ve yaralılar var! - Resim: 4

Queensland polisi tarafından kazaya ilişkin yapılan açıklamada, bir helikopterin iniş yaptığı diğer helikopterin ise kalkış yaptığı esnada kazanın meydana geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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