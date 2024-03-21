2 il ve 8 ilçede son seçim anketinin sonuçları açıklandı

Bayrakçı, Beyoğlu'ndaki anketin sonucuna ilişkin şunları söyledi; “Bu sonuç beni şaşırttı. Mayıs'taki seçimlerde oylar başa baştı. Hatta Kılıçdaroğlu 1 puan öndeydi. Yıldız burada tüm partilerden oy alıyor. İYİ Parti'nin oranı yüzde 10'a yakın. O da dikkat çekici. DEM Parti Beyoğlu'nda aday çıkarmadı. AK Parti'nin adayı DEM'den de oy alıyor. Bu sonuç bana ilginç geldi.”