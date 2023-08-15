2 ilçenin Gaziantep'e bağlanması talebi, Şanlıurfa'yı karıştırdı

'İĞNEDEN İPLİĞE KADAR GAZİANTEP İLE İÇ İÇEYİZ'

Hem aradaki mesafeye hem ticari ilişkilere dikkati çeken Bilgin, "Gaziantep ile ilçemiz arası 55 kilometre, ancak Şanlıurfa ile mesafemiz 90 kilometre. Gaziantep bize daha yakın. Hepimiz Türkiye'de yaşıyoruz ve Türk milletiyiz. Hastaneler, şehirlere ait olmamalıdır diye belirttim. Ne kadar bunu dile getirsek de bir cevap bile alamadık. Ticari ilişkiler başta olmak üzere tüm ilişkilerimiz Gaziantep ile. İğneden ipliğe kadar Gaziantep ile iç içeyiz. Eğer bu konuda referandum yapılırsa; yüzde 80-90 Gaziantep'e bağlanması yönünde oy çıkacağını düşünüyorum. Bundan dolayı Halfeti ve Birecik'in, Gaziantep'e bağlanmasını istiyoruz. Gaziantep, bize daha iyi bakar. Hem çok yakınız hem ilişkilerimiz çok güçlü" diye konuştu.