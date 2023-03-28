2 ilde ''Akbaba'' operasyonu: 18 gözaltı

29 ADRESE BASKIN, 16 ARAÇTA ARAMA

İzmir'in Ödemiş ve Tire ilçeleri ile Manisa'daki toplam 24 ev, 5 iş yeri ve 16 araca düzenlenen eş zamanlı baskınlarda; 3 tabanca, 4 tüfek, çok sayıda mermi ve av tüfeği kartuşu, bir miktar kokain ve esrar, çeşitli isimler adına düzenlenmiş çok sayıda senet, imza beyannamesi, tapu örneği, çek, makbuz ve çeşitli doküman ele geçirildi. Operasyonda aralarında Ödemiş Adliyesi'nde görevli icra satış müdürü ve zabıt katibinin de bulunduğu 18 şüpheli, gözaltına alındı.(DHA)