2 ilde sahte ilaç vurgunu! Çok sayıda şüpheli tutuklandı

5 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Harekete geçen polis ekipleri, liderliğini bir eczacı kalfasının yaptığı şebekede, aralarında doktor, hastane sekreteri, hastane veri giriş personeli ve çok sayıda eczacı kalfasının da bulunduğu 162 kişi adına sahte reçeteyle, 78 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirledi.