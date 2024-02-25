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  4. 2 ilde sahte ilaç vurgunu! Çok sayıda şüpheli tutuklandı

2 ilde sahte ilaç vurgunu! Çok sayıda şüpheli tutuklandı

İstanbul ve Düzce'de yasadışı ilaç şebekesine düzenlenen operasyonda 40 kişiden 19'u tutuklandı. Arama yapılan 8 eczanede 1.7 milyon TL'lik kaçak ilaç ele geçirildi.

Kaynak: DHA
2 ilde sahte ilaç vurgunu! Çok sayıda şüpheli tutuklandı - Resim: 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet" suçlarıyla sahte ilaç ve ilaç yolsuzluğu kapsamında inceleme başlattı.

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2 ilde sahte ilaç vurgunu! Çok sayıda şüpheli tutuklandı - Resim: 2

Yapılan incelemenin ardından son 3 ayda polis ekipleri tarafından metruk depolarda ele geçirilen yasadışı ilaçların seri numaraları kontrol edildi. Bu ilaçların hastalara reçete edilmiş gibi gösterilerek Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı'na fatura edildiği tespit edildi.

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2 ilde sahte ilaç vurgunu! Çok sayıda şüpheli tutuklandı - Resim: 3

5 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Harekete geçen polis ekipleri, liderliğini bir eczacı kalfasının yaptığı şebekede, aralarında doktor, hastane sekreteri, hastane veri giriş personeli ve çok sayıda eczacı kalfasının da bulunduğu 162 kişi adına sahte reçeteyle, 78 suç eylemi gerçekleştirildiğini belirledi. 

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2 ilde sahte ilaç vurgunu! Çok sayıda şüpheli tutuklandı - Resim: 4

Toplam 5 milyon lira kamu zararına neden olan yasadışı ilaç şebekesine 20 Şubat Salı günü İstanbul ve Düzce'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 

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