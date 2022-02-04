2 milyon dolar indirim yapıldı ama... Kimse bu evi satın almak istemiyor

2 MİLYON DOLARLIK İNDİRİM İŞE YARAMADI

1983'ten bu yana yaklaşık kırk yıldır mülkün sahibi olan İbrahim Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarının ardından evi terk etmişti. O süreden beri terk edilmiş durumda olan ev 6 ay kadar alıcı bekledikten sonra 26 Ocak'ta 2 milyon dolarlık bir fiyat indirimi aldı. İki dönümlük bir arazi üzerinde yer alan mülkün fiyatı şu anda 26 milyon Dolar. Ancak yapılan indirim bile insanları Ladin'in kardeşinin evini almaya ikna edemedi.