2 milyon dolar indirim yapıldı ama... Kimse bu evi satın almak istemiyor
2011'de ABD güçleri tarafından öldürülen Usame Bin Ladin'in kardeşi İbrahim Bin Ladin'in sahibi olduğu Kaliforniya'daki lüks malikaneye, 2 milyon dolar indirim yapılmasına rağmen alıcı çıkmadı.
ABD güçlerince 2011'de Pakistan'da öldürülen, El Kaide terör örgütünün lideri Usame Bin Ladin'in kardeşi İbrahim Bin Ladin'in sahip olduğu Kaliforniya'daki lüks malikane 28 milyon dolara satışa çıkarıldı.
Ünlü otel Bel-Air'e yürüme mesafesindeki birinci sınıf konumuna rağmen yedi yatak odalı, beş banyolu lüks eve 6 aydır alıcı çıkmadı.
2 MİLYON DOLARLIK İNDİRİM İŞE YARAMADI
1983'ten bu yana yaklaşık kırk yıldır mülkün sahibi olan İbrahim Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarının ardından evi terk etmişti. O süreden beri terk edilmiş durumda olan ev 6 ay kadar alıcı bekledikten sonra 26 Ocak'ta 2 milyon dolarlık bir fiyat indirimi aldı. İki dönümlük bir arazi üzerinde yer alan mülkün fiyatı şu anda 26 milyon Dolar. Ancak yapılan indirim bile insanları Ladin'in kardeşinin evini almaya ikna edemedi.
1 MİLYON 653 BİN DOLARA SATIN ALMIŞTI
İbrahim Bin Ladin, akdeniz Villa tarzı malikenede Los Angeles sosyetesinden eski karısı Christine Hartunian Sinay ile birlikte yaşamıştı. Kayıtlara göre çift malikaneyi o sırada 1.653.000 dolara satın almıştı.
11 Eylül saldırılarının ardından o sırada yurtdışında tatilde olan Ladin, soyadının getireceği kötü şöhretten korkarak ABD'ye bir daha geri dönmedi.
60'lı yıllarda, mülk, “Singin'in the Rain” ve “The Wizard of Oz” gibi ünlü yapımlarla tanınan Hollywood yapımcısı Arthur Freed'e aitti.