2 milyon takipçisi bulunan fenomenin hesabı silindi
Sosyal medyada sevilen ve 1.7 milyon takipçisi bulunan bir TikTok fenomeni, annesinin gazabına uğradı.
Çocuk yaşta fenomen olmayı sağlayan sosyal medya ağları 14 yaşındaki TikTok fenomeni Nina Rios olarak bilinen Valentina’nın kısa süre içinde 1.7 milyon takipçiye ulaşmasını sağladı. Çocuk fenomenin yüklediği videolarda milyonlarca kişiye ulaşıyordu.
Küçük çocuğun fenomen olmasının onu sosyal medyaya bağlı bir hale getirdiğini düşünen anne Fernanda Rocha Kanner, kızının Instagram ve TikTok hesaplarını sildi.
YORUMLAR ÇOK ETKİLİYOR
Sürekli yorum ve eleştiri alan kızının psikolojisinin bozulmaması adına bu hamleyi yaptığını açıklayan anne, bildirimler sebebiyle hiç kimsenin kendisini yargılamaması gerektiğini düşünüyor.
Brezilya'da yaşayan 14 yaşındaki fenomenin annesi, TikTok ve Instagram'ı 'sağlıksız' olarak nitelendirdikten sonra kızının sosyal medya hesaplarını sildi ve ebeveynlere de çağrı yaptı. Anne Fernanda Rocha Kanner, kızı Valentina'nın aldığı yorumlar konusunda kendini yargılamasını istemediğini söyledi.