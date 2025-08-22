2 yaşındaki bebeği döve döve hastanelik ettiler: Tanık doktorun ifadesi kan dondurdu
Denizli'de 2 yaşındaki Aren bebeği darp ederek hastanelik eden annesinin sevgilisi ve annesinin yargılandığı davanın devam eden duruşmasında avukatlar, annenin de tutuklu yargılanarak cezalandırılmasını talep etti.
30 Nisan 2025 tarihinde Denizli'nin Sarayköy ilçesine bağlı Aşağımahalle'de meydana gelen olayda; eşinden bir süre önce boşanan S.B.D., başı, yüzü, sırtı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan 2 yaşındaki oğlu Aren'i Sarayköy Devlet Hastanesi'ne getirdi. Aldığı darbe nedeniyle sağ gözü tamamen kapanan ve sağ kolunda yara oluşan bebeğin vücudunda oluşan darp izlerinden şüphelenen hastane personellerinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine araştırma başlatıldı. Konuyla ilgili olarak ifadesine başvurulan anne S.B.D., çocuğunu birlikte yaşadığı erkek arkadaşı S.D.'nin darp ettiğini öne sürdü. Yaşanan olayın ardından başlatılan soruşturmada Aren bebek koruma altına alınırken, sanık S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sarayköy 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aren bebeği temsilen avukatı Ecem Çağatay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının avukatları, sanık S.D.'nin avukatı salonda hazır bulundu. Sanık S.D., tutuklu bulunduğu cezaevinden anne S.B.D.'nin avukatı ise SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla duruşmaya katılırken anne S.B.D., duruşmaya katılmadı. Narin Güran cinayetinde Diyarbakır Baro Başkanlığının davaya katılmasıyla başarılı sonuçlar elde edildiğini ve bu durumun emsal niteliğine sahip olduğunu ifade eden Denizli Baro Başkanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise Denizli Baro Başkanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin davaya katılma talepleri suçtan zarar gören sıfatlarının bulunmadığı gerekçesiyle reddetti.
Aren'in vücudundaki geçmişe yönelik yaralanmaları anne S.B.D.'ye sorduklarında ısrarla darp edilmediğini yanıtını aldıklarını ifade eden Acil Servis Doktoru N.S., "Aren'in her yerinde çok sayıda darp izi mevcuttu. Uyku halindeydi, genel durumu çok kötüydü. Tomografisinde kırıkları olduğunu ve eski yaralanmaları olduğunu gördüm. İç organlarının yaralanmaması, beyin kanamasının olmaması şans eseriydi. Çocuğun ihtiyaçlarını biz karşıladık, kendi çocuğumun kıyafetlerini getirip verdim. Anne S.B.D., sadece ara ara bize Aren'in sağlık durumunu soruyordu. İfade vermek üzere gittiğini söyledi ve bir daha hastaneye uğramadı. Anons yapılmasına rağmen Aren'in yanına gelmedi. Anne S.B.D., bize ilk defa böyle bir olayın olduğunu, geçmişte herhangi bir darbın olmadığını söyledi. Aren'in kalçasında ve kolunda kırık olmuş ve iyileşmişti ancak daha önce bir hastaneye başvurusu yoktu. Anne S.B.D.'ye çocuğun vücudundaki geçmişe yönelik yaralanmaları sorduğumuzda ısrarla geçmişte darp edilmediğini söyledi. Aren'in vücudundaki yaralanmalar düşme sonucu oluşan yaralanmalar değildi. Vücudunda fazlaca darp izi mevcuttu" dedi. Acil Servis asistan doktorlarından Ö.A. ise "Aren'in vücudunda morluklar mevcuttu. İlk değerlendirmeme göre kafatasında kırık olabileceğini düşündüm. Çocuğun annesine hayati tehlikesinin bulunduğunu ilettim. Anne S.B.D.'nin canı acıyan ve canı yanan anne üzüntüsü yoktu. Ne olduğunu sorduğumda, "Ne olacak, babası dövdü" dedi. Babası nerede diye sorduğumda ise "İçmiştir, evde sızmıştır" yanıtını verdi. Annenin tavırları oldukça soğukkanlıydı. Aren'in kolunda bir kırık olduğunu ve kaynama olduğunu gördük. Çocuğun vücudunda küçük küçük hem yeni hem de geçmişe ait sigara ile uyumlu yanık izleri vardı. Sırtında noktasal morluklar vardı" ifadelerini kullandı.
Suçlamaları kabul etmeyen sanık S.D., "Olay günü S.B.D.'nin hesabında ama bana ait olan parayla kendisine otobüs biletini ben aldım. S.B.D.'ye bilezik vermiştim, bunları da götürmüş. Ben burada tutuklu bulunduğum sürece suçsuzluğumu ispatlayamam. S.B.D., bana iftira atıyor. Aramızda bir husumet bulunmuyor, neden yaptığını bilmiyorum. Aren'i ben darp etmedim. Serbest bırakılmayı talep ediyorum" dedi. Anne S.B.D.'nin avukatı ise, "Adli bir vaka olduğu için anne polislerin yanına giderek ifade vermiştir. Tanıklar bu durumu Aren ile ilgilenmedi olarak anlamışlar. Daha sonra ise Aren'e kıyafet getirmek için hastaneden ayrılmıştır" diyerek savunma yaptı.