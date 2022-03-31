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2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi

Adana’nın Pozantı ilçesinde 2 yıl önce yapılan asfalt yol çöktü. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatıldı.

2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi - Resim: 1

Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.

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2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi - Resim: 2

Yolun neden çöktüğüne dair yetkililerden bir açıklama yapılmazken mahalle sakinleri yoğun yağış sonrasında yolda çökmeler meydana geldiğini bildirdi.

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2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi - Resim: 3
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2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi - Resim: 4
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