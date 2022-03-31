2 yıl önce yapılan asfalt yol bu hale geldi

Pozantı-Kamışlı yolu Fındıklı Mahallesi mevkisinde Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 yıl önce yapılan asfalt yolun bazı bölümlerinde çökmeler meydana geldi. Yol, kum dökülerek ve dubalı şerit ile ulaşıma kapatılarak önlem alındı.