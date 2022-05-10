2 yıl sonra umre heyecanı! İlk kafile yola çıktı

Heyecanlı olduğunu belirten Ilgar, "Daha önce umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk günkü kutsal topraklara gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan umresi için niyetlendik ama hava yolları açık olmadığı için ancak bugüne nasip oldu." dedi.