2 yıl sonra umre heyecanı! İlk kafile yola çıktı
2020 yılında ortaya çıkan pandemi nedeniyle umre ziyareti gerçekleştirilemiyordu. 2 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ın kapılarını açmasıyla İstanbul'dan ilk kafile yola çıktı. .
2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle umre ziyareti yapmak isteyenlere Suudi Arabistan kapılarını kapatmıştı. Koronavirüsün etkisini yitirmesiyle birlikte yasaklar kalktı. Umre ziyaretleri tekrar başladı.
Türkiye'den de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen kafiledekiler, burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra ihrama girdi. İhrama giren umreciler, niyet ve dua ettikten sonra uçağa binmek üzere pasaport kontrolünden geçti.
Umreye giden yolculardan Zikri Ilgar, Suudi Arabistan'ın umreye izin vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Heyecanlı olduğunu belirten Ilgar, "Daha önce umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk günkü kutsal topraklara gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan umresi için niyetlendik ama hava yolları açık olmadığı için ancak bugüne nasip oldu." dedi.