2 yıl süren boşanma davasını kazanınca bakın ne yaptı?
Adana'da yaşayan Çilem Ülkerler, 18 yıllık eşi Ö.T.'den boşanmasını, oturduğu sitenin bahçesinde davul zurna çaldırarak kutladı.
Adana'da özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan 2 çocuk annesi Çilem Ülkerler (42), şiddet ve geçimsizlik nedeniyle 18 yıldır evli olduğu kuaför eşi Ö.T.'den (45) boşanma kararı aldı.
2019 yılında boşanma davası açan Ülkerler, 2 çocuğunu yanına alarak Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ne taşındı. Ancak eşi boşanmak istemedi. Yaklaşık 2 yıl süren dava, 10 Haziran'da boşanmayla sonuçlandı.
Boşanmasını 'zafer' olarak nitelendiren Ülkerler, oturduğu apartmanın otopark kısmında meşale yakıp, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.
"BOŞANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Eski eşiyle 2 yıldır zor bir boşanma süreci yaşadığını belirten Ülkerler, "18 yıllık evliydim. Bu süre zarfında eski eşimle şiddetli geçimsizlik, ekonomik baskı ve fiziki şiddete maruz kaldım" dedi.