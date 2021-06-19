2 yıl süren boşanma davasını kazanınca bakın ne yaptı?

"BOŞANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Eski eşiyle 2 yıldır zor bir boşanma süreci yaşadığını belirten Ülkerler, "18 yıllık evliydim. Bu süre zarfında eski eşimle şiddetli geçimsizlik, ekonomik baskı ve fiziki şiddete maruz kaldım" dedi.