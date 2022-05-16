2 yıldır boş duran evine giren kadın gözlerine inanamadı

“Hayatımda böyle bir şey görmedim”

Yaşadığı şaşkınlığı anlatan anne Aydın, “Oğlum iki yıl önce iş için şehir dışına çıktı ve evi iki yıldır boş durumda. Banyonun havalandırma camından kargaların girip çıktığını gördüm. Üst kattan da karga sesleri geliyordu. Anahtarı istedim, kargoyla gönderdi. Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşa kabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim” ifadelerine yer verdi.