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2 yıldır kayıptı, cesedi bulundu, korkunç cinayet ortaya çıktı

Gaziantep'te 2 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki gencin cansız bedeni metruk bir bağ evinin bahçesinde bulundu.

2 yıldır kayıptı, cesedi bulundu, korkunç cinayet ortaya çıktı - Resim: 1

Gaziantep'te 2 yıldır kayıp olarak aranan M.A.T.'ın (23), 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

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2 yıldır kayıptı, cesedi bulundu, korkunç cinayet ortaya çıktı - Resim: 2

Şüphelilerden 2’sinin başka suçlardan cezaevine olduğu belirlenirken, diğer şüpheli de gözaltına alınıp tutuklandı.

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2 yıldır kayıptı, cesedi bulundu, korkunç cinayet ortaya çıktı - Resim: 3

Barak Mahallesi'nde yaşayan M.A.T. 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. 

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2 yıldır kayıptı, cesedi bulundu, korkunç cinayet ortaya çıktı - Resim: 4

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

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