2 yıldır kayıptı, cesedi bulundu, korkunç cinayet ortaya çıktı
Gaziantep'te 2 yıl önce kaybolan 23 yaşındaki gencin cansız bedeni metruk bir bağ evinin bahçesinde bulundu.
Gaziantep'te 2 yıldır kayıp olarak aranan M.A.T.'ın (23), 3 kişi tarafından öldürülüp, metruk bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.
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Şüphelilerden 2’sinin başka suçlardan cezaevine olduğu belirlenirken, diğer şüpheli de gözaltına alınıp tutuklandı.
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Barak Mahallesi'nde yaşayan M.A.T. 2020 Ekim ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
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Ailesinin kayıp başvurusu üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.
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