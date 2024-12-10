20 bin kişilik asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı: İşte beklenen zam oranı
20 bin kişinin katıldığı asgari ücret anketinin sonuçları belli oldu. Ankete katılanların yüzde 31'i asgari ücrete yüzde 20-25 oranında zam yapılmasını bekliyor.
Asgari ücret beklentilerine ilişkin 20 bin kişinin katılım sağladığı anket sonuçlandı. Ekonomim gazetesinin haberine göre ankete katılanların yüzde 31'i (6 bin 141 kişi), asgari ücrete yüzde 20-25 arası zam yapılacağını belirtirken, yüzde 26'sı (5 bin 297 kişi) yüzde 35-40 arası beklediğini aktardı.
Ankette asgari ücrete yüzde 25-30 arası zam bekleyenlerin oranı yine yüzde 26 (5 bin 189 kişi) olarak tespit edilirken, yüzde 30-35 arası artış bekleyenlerin oranı ise yüzde 17 (3 bin 373 kişi) oldu.
Asgari ücret, hâlihazırda brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Bu tutardan yüzde 14 (2.800 lira) SGK primi ve yüzde 1 (200 lira) İşsizlik Sigortası primi olmak üzere toplam 3 bin liralık kesinti yapılıyor. Böylece net asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor.
TCMB’nin 2024 için yıl sonu tahmini yüzde 44, 2025 için yıl sonu tahmini ise yüzde 21 olmuştu. Bu çerçevede eğer yüzde 44 oranı baz alınarak zam yapılırsa net asgari ücret 24 bin 482,88 liraya, eğer yüzde 21 zam yapılırsa da 20 bin 572,42 liraya yükselecek.