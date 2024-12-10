20 bin kişilik asgari ücret anketinin sonuçları açıklandı: İşte beklenen zam oranı

Asgari ücret, hâlihazırda brüt 20 bin 2 lira olarak uygulanıyor. Bu tutardan yüzde 14 (2.800 lira) SGK primi ve yüzde 1 (200 lira) İşsizlik Sigortası primi olmak üzere toplam 3 bin liralık kesinti yapılıyor. Böylece net asgari ücret, 17 bin 2 lira olarak ödeniyor.