20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı

Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, uçağa ait parçalara ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelere başladığı duyuruldu.