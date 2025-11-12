20 evladımıza mezar olan askeri kargo uçağının enkazına ulaşıldı
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ancak Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağımızda 20 evladımız şehit düşerken, uçağının parçalarına da ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonrası şehit olan 20 askerimizin kimliklerini de açıkladı.
Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan’da düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, uçağa ait parçalara ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağının enkazında arama kurtarma ve kaza kırım ekibinin incelemelere başladığı duyuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı Azerbaycan'dan kalkış yaptıktan 27 dakika sonra Gürcistan'da radardan kayboldu. Uçağın sabah saatlerinde Trabzon'dan Azerbaycan'a gittiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saat 09.50'de Trabzon'dan havalanan kargo uçağı ilk olarak Azerbaycan'ın Gence şehrine 11.06'da iniş yaptı.
Burada bir süre bekledikten sonra 13.20'de Türkiye'ye gelmek üzere Gence'den havalanan uçak kalkış yaptıktan 27 dakika sonra radardan kayboldu.