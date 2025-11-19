20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı

Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruğun koptuğunu aktaran Bakan Güler, "Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan TUSAŞ tarafından inceleniyor" dedi. C130’ların 1957’den beri kullanıldığını aktaran Bakan Güler, “1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" diye konuştu.