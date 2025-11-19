20 evladımızın şehit düştüğü C130 askeri kargo uçağı faciasında 5 saniye detayı
Gürcistan'da 20 askerimizin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı kazasında, yaşananların 5 saniye içinde gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Gürcistan'da 20 askerin şehit olduğu C-130 askeri kargo uçağı kazasıyla ilgili tüm incelemeler titizlikle yürütülüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yaptığı açıklamada, kara kutunun incelenmesinin iki ay kadar sürebileceğini söylemişti.
Ön bulgulara göre kesin olmamakla birlikte ilk kuyruğun koptuğunu aktaran Bakan Güler, "Daha sonra da üçe bölünüyor. Bunlar kara kutudan çıkacak. Kara kutu şuan TUSAŞ tarafından inceleniyor" dedi. C130’ların 1957’den beri kullanıldığını aktaran Bakan Güler, “1999’da bir kez motor yangını çıkmış sağ salim inmiş. Bu nedenle genel itibariyle güvenli bir uçak" diye konuştu.
NTV'deki habere göre havacılık tekniğine göre; uçağın kuyruk kısmını kaybetmesinin ardından kontrol neredeyse imkansız hale gelir. Kuyruk kopmasından sonra uçağın ağırlık merkezinin öne kayması, uçağın burnunun tamamen kontrol edilemez duruma sokuyor. Bu direnç uçak burnu, kanatları ve motorlarını parçalayabilir. Uçağın düştüğü sırada çekilen videoda, 4 motor da yerinde duruyor. Kuyruk kısmının kopmasının ardından uçağın burnu, bir süre sonra hava direnci nedeniyle parçalanmış olabilir.
Kuyruğun uçaktan uzak mesafeye düşmesi, bu parçanın havada kopmasının ardından pilotların bir süre uçağı kontrol etmeye çalıştığını, kontrolün imkansız hale gelmesine rağmen, havada tutunmaya çalıştıklarının işareti de olabilir.