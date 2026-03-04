  1. Anasayfa
  4. 20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında

Antalya-Konya arasındaki ulaşımı felç eden sağanak yağışların ardından, Gembos ve Eynif ovalarında oluşan dev göletler nedeniyle yaklaşık 20 gündür kapalı olan yeni kara yolundan çarpıcı görüntüler geldi. Yaklaşık 4 kilometrelik bölümü 5 metreye varan suyun altında kalan yolun son durumu, dron kameralarıyla havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA
20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında - Resim: 1

Antalya ve çevresinde günlerce etkili olan şiddetli sağanak yağışlar, bölgenin en önemli ulaşım damarlarından biri olan yeni Antalya-Konya kara yolunu haritadan sildi.

20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında - Resim: 2

Gembos ve Eynif ovalarındaki doğal drenajın yetersiz kalması sonucu oluşan su baskını, 4 kilometrelik bölünmüş yolu adeta bir iç denize çevirdi.

20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında - Resim: 3

Havadan yapılan incelemelerde, yolun bazı bölümlerinin tamamen kaybolduğu ve su yüksekliğinin 1 ile 5 metre arasında değiştiği görüldü. 

20 gündür sular altındaki Antalya - Konya karayolunun son hali dron kamerasında - Resim: 4

Güvenlik nedeniyle 13 Şubat’tan beri trafiğe kapalı olan ana güzergahta, suyun tamamen tahliye edilmesi bekleniyor. 

