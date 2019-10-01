20 soruda DASK hakkında bilmeniz gereken her şey
İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından deprem sigortası başvurularına yoğun talep var. İşte DASK hakkında bilmeniz gereken her şey...
Geçen hafta İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlara zorunlu deprem sigortasını (ZDS) tekrar hatırlattı. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) koordinasyonunda yaptırılan Zorunlu Deprem Sigortası’nın bugün itibariyle 20 milyar liralık hasar ödeme imkanı bulunuyor.
Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, halen 9.2 milyon konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 7 Eylül’den itibaren bütün yapı tiplerinde 215 bin lira olarak belirlendi. 1999 yılından bu yana Türkiye’de sigortalılık oranı yüzde 53’e ulaştı. Sigortalılık oranında hedef ise yüzde 100’e ulaşmak.
DASK tarafından, kuruluştan bu yana meydana gelen depremlerin ZDS poliçesine sahip konutlarda neden olduğu küçük, orta ya da büyük düzeyde hasarlara 200 milyon liraya yakın hasar ödemesi yapıldığı kaydedildi.