20 soruda DASK hakkında bilmeniz gereken her şey

Milliyet'ten Aylin Rana Aydın'ın haberine göre, halen 9.2 milyon konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı 7 Eylül’den itibaren bütün yapı tiplerinde 215 bin lira olarak belirlendi. 1999 yılından bu yana Türkiye’de sigortalılık oranı yüzde 53’e ulaştı. Sigortalılık oranında hedef ise yüzde 100’e ulaşmak.

