20 yaş altı çalışanlar işe gidebilir mi ?
Türkiye'de koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlardan sonra 20 yaş altına da sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki, 20 yaş altı çalışanların durumu ne olacak ?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 20 yaş altında olup çalışanların en çok merak ettiği konular arasında işe gidilip gidilmeyeceği oldu. Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan aldığı bilgiye göre, 20 yaş altı çalışanlar vatandaşlar yasak devam ettiği sürece çalıştıkları kurumlarda idari izinli sayılacaklar.
İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.
Yurtdışında bulunan kamu görevlilerinin yurda dönüş tarihinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürenin mesai günlerine tekabül eden kısımlarında idari izinli sayılmaları,
Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonlarındakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren on iki gün idari izinli sayılmaları,