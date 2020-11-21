20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? İşte o saatler...
Yeni tip koronavirüs salgınının etkisini azaltmak adına yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsam 20 yaş altı bireyler için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamaları getirildi.
20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA SAATLERİ
Genelgeye göre, tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak. İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
20 YAŞ ALTI ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK NASIL OLACAK?
20 yaş altı gençler ve çocuklar yanlarında veli/vasisi bulunması şartıyla herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerararası yolculuk yapabilecek.
Yüz yüze eğitim kararı alınan anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğrencileriyle, bu yönde karar alınması halinde kreşlerdeki çocuklar, 20 yaş altındakiler için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Çocuklar ayrıca kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasisi nezaretinde, bakıcıya, aile büyüklerine, kreş veya gündüz bakımevlerine götürülebilecek.
Yüz yüze eğitim gören 20 yaş altı üniversite öğrencilerine üniversite yönetimlerince ders programını gösterir şekilde özel belge verilecek. Bu belgeyi ibraz eden 20 yaş altındaki öğrenciler, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak. Profesyonel veya milli sporcu olduğunu belgeleyen 20 yaş altı sporcular da sportif faaliyetleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.